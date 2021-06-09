Мошенники развели жителя Дзержинска на 100 тысяч рублей. И вот как на этот раз.

Все случилось еще зимой, но расследование завершилось только сейчас. Жителю Дзержинского района позвонили в Viber и представились сотрудниками службы безопасности банка. Дальше – стандартная схема: мошенники убеждали клиента в том, что с его счета злоумышленники пытаются снять деньги.

- Под предлогом защиты финансов у жертвы выманили реквизиты банковских карт и коды из смс-сообщений. Мужчина не обратил внимание, что звонили с иностранных номеров, в итоге с его счетов исчезло 11 тысяч рублей, - сообщает МВД Беларуси. - Во время обысков у фигурантов (их возраст от 20 до 40 лет) обнаружено более 100.000$. Их принадлежность сейчас устанавливается. По оперативной информации, валюта добыта преступным путем, поэтому сейчас криминальный квартет проверяется на причастность к аналогичным фактам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 июня в Минске будет частичное солнечное затмение: во сколько его смотреть. При максимальной фазе Луна закроет 12% площади солнечного диска

Дмитрий Шепелев показал редкие фото с невестой. Кадры умилили подписчиков телеведущего, они оставили многочисленные восхищенные комментарии

Верховный суд оставил в СИЗО КГБ Виктора Бабарико. Экс-банкир находится за решеткой уже почти год, процесс подходит к концу

В Генпрокуратуре прокомментировали появившуюся информацию о необеспечении лекарствами станции скорой помощи в Солигорске. Сообщение о нехватке препаратов было опубликовано в одном из Telegram-каналов

ЕС продолжит воздействовать на Беларусь, пока Протасевича не освободят – глава Евросовета. Также Шарль Мишель отметил, что Евросоюз поддерживает белорусский народ, который борется за демократию

«По состоянию здоровья». РПЦ утвердил отставку гродненского епископа, выступившего против насилия и фальсификаций. Иерарха отправят в Минск, а на его место придет епископ Слуцкий и Солигорский Антоний