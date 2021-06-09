В Италии задержали белорусов, которые продавали ворованные автомобили.

В Италии полицейские задержали девять человек, среди которых были уроженцы Беларуси, России и Румынии. Мужчин подозревают в легализации угнанных автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе полицейское управление провинции Мессина. Преступная группа действовала до мая 2020 года и занималась легализацией автомобилей Toyota и Lexus. Они переделывали документы угнанных за границей машин и продавали транспортные средства. Итальянский судья, давший распоряжение на проведение операции, подчеркнул сложность преступного механизма, который был разработан и выполнялся «с хирургической точностью и высоким профессионализмом».

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