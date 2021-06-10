Посольство США в Минске возобновит прием документов на получение ряда категорий виз. Фото: usembby, instagram

Посольство США в Минске с 16 июня возобновит прием документов на получение ряда категорий виз. С 16 июня по 1 августа будет открыто ограниченное количество мест, об этом сообщило диппредставительство в своем официальном аккаунте в Facebook.

- Посольство США в Минске возобновит прием документов и проведение собеседование на получение студенческих виз, рабочих, виз, которые выдаются на основании одобренной петиции, а также гостевых виз для поездок в экстренных случаях, связанных с болезнью или смертью родственников. Ограниченное количество мест будет открыто с 16 июня по 1 августа 2021 года, - написано в сообщении.

В посольстве отметили, что места для проведения собеседований заполнятся быстро и порекомендовали заинтересованным гражданам Беларуси, а также иностранцам с разрешением на временное проживание или же видом на жительство в Беларуси оперативно связаться с диппредставительством для того, чтобы запросить время на подачу документов и собеседование.

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