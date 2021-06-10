Телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой уехали из Беларуси. Фото: со страницы Катерины Раецкой в Facebook

Телеведущий Денис Дудинский вместе с женой Катериной Раецкой уехали из Беларуси. На данный момент они находятся в Киеве. Об этом Катерина написала на своей странице в Facebook.

- 7 июня я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого, я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дома, - написала Раецкая в сообщении.

Она также рассказала, что решение об отъезде семье пришлось принимать быстро: без телефона, компьютера, рабочих документов, банковских карт и прощальной записки.

- И даже без плана. Потому что за 29 лет об отъезде я не думала и всегда говорила уверенно, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы все свои силы и таланты вкладывать в нее. Теперь я не могу жить дома, но, надеюсь, что временно, - написала Катерина.

Напомним, что 2 июня к Денису Дудинскому и Катерине Раецкой пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований. Причина - проверочные мероприятия по вопросам налогообложения со стороны органов финансовых расследований.

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