Захарова назвала «невиданной подлостью» призыв Тихановской о введении санкции против предприятий Беларуси

Захарова назвала «невиданной подлостью» предложение Тихановской о введении санкции против «Беларуськалия» и Мозырьского НПЗ. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась призывом Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий Беларуси – «Беларуськалия» и Мозырьского нефтеперерабатывающего завода. Захарова назвала это «невиданной подлостью».

- На этих же предприятиях работают белорусы. Как же можно прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт. Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит «многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары?» Это же подлость невиданная, - написала в своем телеграм-канале Захарова.

Напомним, что Светлана Тихановская 9 июня выступила в Комитете по иностранным делам Сената США.

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