В белорусских школах 10 июня пройдут выпускные вечера. Фото: БелТА

В белорусских школах в четверг, 10 июня, в школах пройдут выпускные вечера. Об этом сообщает издание «Наша нiва» со ссылкой на комитет по образованию.

- В минских школах и гимназиях выпускные начнутся в 20 часов. Торжественная часть пройдет в креативной форме с участием родителей, детей и педагогов. Выпускникам будут вручены аттестаты, - отметили в комитете по образованию.

И добавили, что после торжественной части состоится культурно-развлекательная программа.

- Завершатся выпускные вечера в 6 утра. Стоит сказать о том, что во время торжества в особом режиме будут дежурить сотрудники МВД, МЧС, а также врачи и представители родительской общественности, - проинформировали в комитете.

Напомним, что с 8 утра 10 июня до 8 утра 11 июня в магазинах официально запрещена продажа алкоголя.

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