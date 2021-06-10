Правительство Японии рекомендует национальным авиакомпаниям не летать над Беларусью. Фото: © AFP 2021 / KAZUHIRO NOGI

Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить их маршруты таким образом, чтобы они не проходили над территорией Беларуси. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, сообщает агентство ТАСС.

- Это связано с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Так как риск подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем своим авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси, - отметил генеральный секретарь кабинета министров.

Он добавил, что по причине инцидента с самолетом Ryanair, Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для авиакомпании «Белавиа» и не принимать ее рейсы, в числе которых и чартерные, «даже если поступит соответствующая просьба».

Генеральный секретарь кабинета министров Японии в очередной раз подчеркнул, что японская сторона осуждает «принудительную посадку гражданского самолета, арест находившегося на его борту пассажира и требует его немедленного освобождения».

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