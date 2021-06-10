В Европейском парламенте выступили за расширение санкций против Беларуси. Фото: ТАСС

В Европейском парламенте выступили за расширение санкций против Беларуси. Об этом написано в проекте резолюции, за который депутаты проголосуют 10 июня, сообщает агентство РИА-Новости.

В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, которые затрагивают нефть, нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

- Европейский парламент призывает Совет Евросоюза как можно быстрее расширить список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске, задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги, - написано в документе.

В проекте резолюции также говорится о необходимости скорейшего принятия ограничительных мер, которые, по мнению депутатов, должны затронуть «государственные и частные компании, контролируемые белорусскими властями или же тесно связанные с их интересами».

- Европарламент призывает зарегистрированные в Европейском союзе компании, в числе которых Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Беларуси, а также к прекращению сотрудничества и финансированию госбанков, - написано в резолюции.

Помимо этого, европейские депутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.

- Европейский парламент призывает Еврокомиссию и представителя по правам человека совместно с международными партнерами инициировать организацию международной конференции высокого уровня «Будущее демократической Беларуси» по разрешению белорусского кризиса, а также расследованию преступлений, - указано в документе.

По мнению депутатов, подобная конференция под эгидой Евросоюза может собрать представителей финансовых международных институтов, стран G7, государств ЕС и международных организаций.

Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.

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