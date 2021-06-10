Вознесение Господне празднуют православные 10 июня: что можно и что нельзя делать в этот день

Вознесение Господне празднуют православные 10 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У православных христиан 10 июня большой праздник – Вознесение Господне. Его дата зависит от Пасхи. В Библии говорится, что после воскресения Христос еще на протяжении сорока дней пребывал на земле, а на сороковой день почитал проповедь своим ученикам и дал им свое благословение, а затем вознесся на небеса.

Также в этот день православные почитают память святого Никиты Халкидонского.

Что можно делать на Вознесение Господне?

Обычно в этот день верующие идут в храмы на богослужения, также вспоминают и поминают усопших родственников.

Прадзник призывает к тому, чтобы постоянно учиться, осознавать и понимать это учение – читать Евангелие и богословские труды, поучения, утверждаясь в христианских добродетелях на основе своих знаний.

В народном календаре 10 июня отмечен как день Никиты Гусятника. Считалось, что этот святой оберегает домашнюю птицу, спасает ее от мора. Было принято сытно кормить гусей и уток, а также из вдоволь выпасали.

Что нельзя делать на Вознесение Господне?

В этот день под большим запретом любое проявление негативных эмоций. Ссоры, конфликты и выяснение отношений ничем хорошим не завершатся. Кроме того, на Вознесение не принято делать дома генеральную уборку, в то время как ежедневные бытовые заботы не запрещены.

Также этот день нельзя приглашать гостей и устраивать званые обеды и ужины, шумные посиделки.

Нельзя брать и давать в долг: считалось, что таким образом человек отдает свое счастье или присваивает чужое, но вместе с чужими и бедами.

Погодные приметы на 10 июня

С этим праздником также связаны несколько народных примет, они касаются погоды. Так, если день ненастный (с дождем, грозами и ветром), то верили, что урожаи будут слабыми, а год в целом неудачным, болезненным. Если же погода солнечная и ясная, то это сулит удачу во всем – и в здоровье, и в урожаях.