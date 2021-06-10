В Минздраве прокомментировали ситуацию с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках

В Минздраве Беларуси прокомментировали проблемы с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках. Фото: ТАСС

В Министерстве здравоохранения Беларуси ожидают из России разрешения на использование 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавируса. На данный момент коллеги из России завершают проведение процедуры контроля качества вакцины, произведенной на предприятии «Белмедпрепараты». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Минздрава.

- Ожидается, что в гражданский оборот данная вакцина поступит уже к концу недели. В Беларуси уже более 656 тысяч человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 358 тысяч - прошли полный курс вакцинации. Если говорить о наличие вакцины, то на сегодняшний день в Беларуси имеется в наличии более 150 тысяч доз первого компонента вакцины и более 30 тысяч доз – второго компонента, - написано в сообщении.

В ведомстве также прокомментировали проблемы с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках.

- Уже сегодня будет распределен второй компонент вакцины от COVID-19.Отметитм, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества, - проинформировали в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что если говорить о сроках введения второго компонента вакцины, то интервал между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» может быть с 21 дня до 90 дней.

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