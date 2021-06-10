В Минске на пустыре взорвался неизвестный предмет – 19-летний парень в больнице. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете сообщили, что в Минске 19-летний парень получил травмы конечностей в результате взрыва неустановленного предмета. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале ведомства.

- В среду, 9 июня, следственно-оперативная группа выезжала по сообщению о получении травм 19-летним молодым человеком в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре Заводского района Минска, - прокомментировали в ведомстве.

В СК добавили, что с привлечением экспертов- взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ был проведен осмотр места случившегося.

- Были также опрошены очевидцы произошедшего. Для установления обстоятельств случившегося назначен ряд экспертных исследований. На данный момент молодой человек с телесными повреждениями конечностей находится в больнице, - отметили в Следственном комитете.

Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По информации СК, работа на месте произошедшего завершилась утром 10 июня.

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