Доктор Комаровский объяснил, как не заразиться черным грибком при коронавирусе. Фото: скриншот видео

Врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал информацию и смертельной опасности черной плесени, которая развивается при коронавирусе. Также медик пояснил, в каких случаях можно заразиться мукормикозом – заболеванием, которое вызывает этот грибок. Соответствующее видео Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам медика, человек может заразиться мукормикозом только, если будет определенное сочетание разных факторов, среди которых – нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

Врач подчеркнул, что избежать заражения мукормикозом несложно – нужно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. Комаровский добавил, что во время работы с землей обязательно следует пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Специалист также опроверг слухи о том, что мукормикоз стремительно распространяется в разных странах мира. Он объяснил, что количество заразившихся в Индии увеличилось на фоне коронавирусной инфекции, дефицита белка и избытка железа у жителей страны.

Читайте также:

Доктор Комаровский назвал новый главный способ распространения коронавируса

По его словам, новое открытие исследователей кардинально меняет все (подробности).

Доктор Комаровский рассказал, каким препаратом привился от коронавируса

По словам медика, он привился тем, что было ему доступно (подробности).

Минздрав: ОАЭ передали в Беларусь партию вакцины от коронавируса

Около 10 тысяч доз прививок прилетели в Минск самолетом Flydubai (подробности).