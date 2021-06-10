Вышел на свободу владелец сети GREEN Геннадий Кирейков. Фото: tut.by

Стало известно, что вышел на свободу владелец сети GREEN Геннадий Кирейков, который был задержан в начале февраля 2021 года. Об этом сообщает издание «Наша нiва».

Через несколько дней после задержания Кирейкова, в компанию «Гринрозница» пришли с проверкой сотрудники Департамента финансовых расследований. В компании тогда прокомментировали, что данная проверка КГК является плановой.

Геннадий Кирейков — основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов Green, торговым центром «Скала» в Минске и другими бизнесами.

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