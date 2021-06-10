Объявлено место встречи Байдена и Путина

Президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на вилле «Ла Гранж» в Швейцарии 16 июня. Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на вилле «Ла Гранж» в Швейцарии 16 июня. Об этом сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

Вилла Ла Гранж построена в XVIII веке и располагается в одноименном парке на берегу Женевского озера.

Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

– [Путин прилетит в Женеву] в день переговоров, – сказал представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что на встрече 16 июня в Женеве Байден и Путин обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между США и Россией, вопросы стратегической стабильности, а также актуальные темы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Что же касается ситуации в Беларуси, то пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце мая заявляла, что президент США на предстоящей встрече с российским коллегой будет ее обсуждать.

Тем временем в Кремле заявляли, что Путин не планирует специально поднимать вопрос Беларуси на переговорах с Байденом.

Это будет их первая личная встреча с момента вступления Байдена в должность президента США.

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