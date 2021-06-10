В Купаловском театре анонсировали премьеру спектакля «Женитьба». Его поставит 26-летний режиссер

В Купаловском анонсировали премьеру спектакля «Женитьба». Фото: сайт Купаловского театра

В Купаловском театре анонсировали премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Это первая полноценная премьера театра в это сезоне. До этого момента Купаловский театр восстанавливал лишь свои старые спектакли – «Паўлінку», «Вечар» и «Чорную панну Нясвіжа».

Работать над спектаклем будет 26-летний режиссер Даниил Филиппович. Он по национальности азербайджанец. Окончил Минский колледж искусств и Российскую академию театрального искусства. Также он создал «Открытое пространство» и на протяжении трех лет был его руководителем.

Филиппович работал до недавнего времени режиссером в Белорусском театре юного зрителя, где поставил спектакль «Палёты ўдваiх», в котором звучит поэзия Максима Богдановича и Цёткi.

Также Филиппович поставил спектакли в Полесском театре и в Гомельском молодежном театре.

Премьера спекталя «Женитьба» в Купаловском театре запланирована на конец июля. На сцену из актеров, которые работали в театре до августа 2020 года, выйдет Тамара Миронова, Михаил Свито и Тамара Николаева-Опиок. Все остальные – новички, сообщает издание «Наша нiва».

В качестве художника над спектаклем будет работать Александр Каменец. Он до 2017-года являлся начальников художественно-бутафорского цеха в Купаловском театре, а позже – художником церемонии открытия и закрытия кинофестиваля «Лiстапад».

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