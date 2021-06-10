Мужчина украл по частям дом соседа в Борисовском районе

Житель Борисовского района украл по частям дом своего соседа в деревне Зоричи. Фото: pixabay
Житель Борисовского района украл по частям дом своего соседа в деревне Зоричи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Подозреваемому было известно, что прежний хозяин недвижимости умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина даже, по его словам, и не знал. Как оказалось, домик в деревне несколько лет назад приобрел 31-летний минчанин. Мужчина крайне редко появлялся на участке, и именно по этой причине не сразу обнаружил посягательство на свое имущество», – рассказали подробности в МВД.
Новый владелец жилья узнал о произошедшем после звонка из сельсовета. У него спросили, собирается ли он что-то делать с участком, ведь, кроме фундамента на нем ничего нет.
«Ошарашенный данной новостью мужчина немедля обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили, что к разборке дома приложил руку 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. В период с 2019 по 2021 год он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом», – добавили в пресс-службе.
Известно, что часть похищенных бревен мужчина намеревался использовать для стройки на своем участке, а остальное израсходовал для растопки печи.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси.
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