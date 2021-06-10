Мужчина украл по частям дом соседа в Борисовском районе

Житель Борисовского района украл по частям дом своего соседа в деревне Зоричи. Фото: pixabay

Житель Борисовского района украл по частям дом своего соседа в деревне Зоричи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Подозреваемому было известно, что прежний хозяин недвижимости умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина даже, по его словам, и не знал. Как оказалось, домик в деревне несколько лет назад приобрел 31-летний минчанин. Мужчина крайне редко появлялся на участке, и именно по этой причине не сразу обнаружил посягательство на свое имущество», – рассказали подробности в МВД.

Новый владелец жилья узнал о произошедшем после звонка из сельсовета. У него спросили, собирается ли он что-то делать с участком, ведь, кроме фундамента на нем ничего нет.

«Ошарашенный данной новостью мужчина немедля обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили, что к разборке дома приложил руку 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. В период с 2019 по 2021 год он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом», – добавили в пресс-службе.

Известно, что часть похищенных бревен мужчина намеревался использовать для стройки на своем участке, а остальное израсходовал для растопки печи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси.

Читайте также:

Минчанин обиделся на бывшего начальника, и украл у него два шлагбаума

Теперь возбуждено уголовное дело (подробности).

Белорус придумал изящный способ защиты от телефонных мошенников: неожиданно и действенно

Находчивый борисовчанин предложил злоумышленнице общаться на белорусском языке (подробности).

«Делал селфи в палате больной матери». Как мошенник из Столинского района обманул пятерых минчан

Мужчина выманил у них крупные суммы под разными предлогами (подробности).