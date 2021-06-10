В Беларуси на 11 июня объявлен желтый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на пятницу, 11 июня, объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны ожидается грозы, а днем – сильные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В дневные часы при грозах местами возможны сильные дожди и град.

Ветер будет преобладать северный умеренный, при грозах порывистый, а днем местами сильный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, днем – 21-27 градусов тепла.

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