В Беларуси на 11 июня объявлен желтый уровень опасности
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси на пятницу, 11 июня, объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны ожидается грозы, а днем – сильные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.
В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В дневные часы при грозах местами возможны сильные дожди и град.
Ветер будет преобладать северный умеренный, при грозах порывистый, а днем местами сильный порывистый.
Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, днем – 21-27 градусов тепла.
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