Брестчанин обвинил президента Беларуси в особо тяжком преступлении – его ждет суд Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прокуратура Брестской области при мониторинге информации в сети Интернет обнаружила на одном из ресурсов интервью, в котором содержались формулировки и выражения, оскорбляющие президента Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Информацию об этой публикации прокурор направил для проведения проверки в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета – по ее результатам возбуждено и расследовано уголовное дело.

«Так, 38-летний брестчанин Ш. 29 марта 2021 года, отвечая на вопросы по своему мобильному телефону, дал интервью неустановленному журналисту. При этом он достоверно знал, что сообщаемые им сведения будут размещены в сети Интернет на общедоступном ресурсе. В интервью содержались клеветнические сведения в отношении президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в особо тяжком преступлении. Впоследствии оно было опубликовано, и его прочитал неограниченный круг лиц», – рассказали подробности в Генпрокуратуре.

Там добавили, что, изучив материалы дела, в прокуратуре Бреста пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

И это уже далеко не первый случай оскорбления главы государства в стране. Так, прокуратура Могилевского района накануне поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Могилева Р., которому инкриминированы злостное хулиганство и публичное оскорбление президента, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Могилевского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.368 и ч.2 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь Р. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», – добавили в Генпрокуратуре.

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