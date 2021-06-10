В 2021 году Лукашенко рассчитывает на результаты от сотрудничества с Португалией

Лукашенко надеется на конкретные результаты сотрудничества с Португалией. Фото: pixabay.com

Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Португалии президенту страны Марсело Пебело ди Созу, информирует пресс-служба президента.

В поздравлении с национальным праздником Лукашенко высказал надежду на то, что сотрудничество Португалии с Беларусью в текущем году будет отмечено конкретными результатами.

- Надеюсь, что 2021-ый год будет отмечен достижением конкретных результатов сотрудничества между Беларусью и Португалией с особым вниманием к торговым связям, - сообщается в тексте поздравления.

Здесь же он заметил, что действия в этом направлении сотрудничества смогут помочь выполнению предыдущих договоренностей, в том числе помогут создать совместную экономическую комиссию.

Еще Лукашенко сказал, как, по его мнению, могут быть преодолены кризисы и тяжелые испытания.

- На примере пандемии и финансового кризиса, обостривших существующие противоречия в мире, очевидно, что преодолены трудности могут быть только путем продуманных выверенных решений на глобальном и национальных уровнях. А также - взаимной помощи государств, объединений, в том числе там, где ранее были разъединительные линии. Благодаря уважению друг к другу можно пройти через тяжелые испытания и вернуться к дальнейшей работе по строительству сильных и процветающих стран, - заключил он.