ЧП в минском метро: пассажир упал на рельсы, движение остановили

В метро Минска 10 июня пассажир упал на рельсы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба метрополитена Минска сообщила о произошедшем ЧП в официальном телеграм-канале.

Несчастный случай произошел в четверг, 10 июня, на станции минской подземки - «Петровщина». Как сообщает пресс-служба, в 12.24 часа пассажир упал на пути. Для его спасения отключали напряжение контактного рельса и останавливали движение поездов.

- В 12.25 часов было снято напряжение с контактного рельса. Пассажира, упавшего на пути, вывели на платформу через торцевую калитку. Уже в 12.31 часов напряжение на контактный рельс было снова подано, - прокомментировали в пресс-службе метро Минска.

Уточняется, что из-за происшествия происходила также диспетчерская регулировка движения поездов.

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