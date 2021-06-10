Подросток утонул в Верхнедвинском районе. Фото: pixabay

В Верхнедвинском районе утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 9 июня. Спасатели получили сообщение о тонущем ребенкt в 16.52.

«Поступило сообщение, что в водоеме в деревне Антоново тонет 14-летний мальчик. Подростка из воды вытащили местные жители», – рассказал в МЧС.

Однако спасти подростка не удалось, в 17.24 медики констатировали его смерть.

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