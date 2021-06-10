В Столине рыбак пресек насилие над ребенком

Житель Столина обратился в милицию, заявив о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Фото: pixabay

Житель Столина обратился в милицию, заявив о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Инцидент произошел вечером 7 июня.

«В качестве аргумента мужчина показал видео с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой», – рассказали в МВД.

По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум из кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь понять, что происходит, очевидец начал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Однако после словесной перепалки тот забрал девочку и ушел.

«На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора. Дома его не оказалось», – добавили в МВД.

Личный состав РОВД был поднят по тревоге, к розыску подключились коллеги из соседних райотделов и транспортной милиции. Сыщики установили, что со станции Горынь подозреваемый вместе со знакомым на дизель-поезде направился в Лунинец. Когда он прибыл туда, его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Назначены экспертные исследования, проводятся неотложные следственные действия.

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