18 тысяч белорусских депутатов мировому сообществу: Выдержим эти испытания, потому что нам есть что терять

Белорусские депутаты всех уровней обратились к международному сообществу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси депутаты и политики подписали обращение к мировому сообществу, сообщило БелТА. Обращение составлено от имени депутатов всех уровней, а также членов Совета Республики Нацсобрания связано это с ситуацией вокруг Беларуси.

«Призываем непредвзято оценить ситуацию вокруг Беларуси»

В обращении депутаты называют себя полномочными представителями белорусского народа.

- Обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, - призывают они в начале.

А далее подчеркивают, что в отношении Беларуси «под видом борьбы за демократические ценности» осуществляется «агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и его граждан». Депутаты также считают, что в этом случае еще грубо нарушаются базовые принципы международного права по невмешательству во внутренние дела стран, а также Устав ООН.

- Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, - считают они и добавляют. - Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси являются как очевидной основой благосостояния жителей нашей страны, так и залогом геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию

Авторы обращения говорят, что вместо того, чтобы поддерживать и развивать взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью целый ряд государств «активно способствуют дестабилизации обстановки в республике». В качестве примеров заявляется, что на Беларусь направлена «массированная информационная агрессия», которая, по их мнению, преследует две цели. Во-первых, вовлечение белорусов в деструктивную деятельность для госпереворота, а во-вторых, формирует крайне негативный образ Беларуси на международной арене.

Санкции против Беларуси депутаты называют в обращении «беспрецедентными и необоснованными», а лишение права Беларуси на проведение спортивных состязаний - «абсурдным», как и другие запреты: авиасообщение над страной, участие в конкурсах, запреты для компаний и организаций.

- В конечном итоге - это дискриминация обычных граждан нашей страны, - уверенно заявляют депутаты и обещают. - Белорусы выдержат эти испытания, потому что нам есть что терять.

«Мы готовы к диалогу, но не к принуждению»

Далее в тексте депутаты напоминают мировому сообществу, что белорусы дважды в ХХ веке восстанавливали страну: «из руин Великой Отечественной войны и осколков разрушенного СССР». Заявляют, что «крепкая госвласть и сильные органы правопорядка не позволили превратить Беларусь в очередную горячую точку на карте мира».

- Но и каждый белорус чувствует сопричастность к созданию страны, понимает свою ответственность за ее будущее, - заявляется в документе.

Кроме того, депутаты утверждают, что по их мнению, под заявленной целью «содействия демократии» подрывается экономический потенциал Беларуси, замедляется развитие, сокращаются соцпрограммы, снижается благополучие граждан,

- Как результат происходит слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов - миграционный, экономический, пандемию COVID-19, - подчеркивают депутаты и сенаторы.

В конце звучит призыв соблюдать принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью.

- Мы готовы к диалогу, но не к принуждению, - комментируют чиновники, добавляя, что иные действия «бесперспективны и недальновидны».

В конце звучит и другой призыв от белорусских политиков:

- Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявлять солидарность с нашей страной в отстаивании прав на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания, - заканчивается обращение.

Наталья Кочанова сказала об отношении к политической ситуации вокруг Беларуси. Фото: sb.by

«Нас это не просто беспокоит, а возмущает»

Документ прокомментировала глава Совета республики Наталья Кочанова. Она заявила, что в Беларуси свыше 18 тысяч депутатов всех уровней.

- Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта, - пояснила Кочанова.

И заявила, что в Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Однако заметила, что есть те, кто намеревается «спровоцировать голодные бунты» - а как итог, по ее мнению, «лишить страну государственности и суверенитета».

- Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь! - подытожила Наталья Кочанова.

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