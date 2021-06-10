Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения: посол Лукьянов объяснил почему

Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения
Фото: Оксана БРОВАЧ
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Такое заявление в четверг, 10 июня, сделал журналистам посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.
По его словам, право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.
– Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач, – пояснил дипломат, его цитирует ТАСС.
Напомним, что о закрытии границ 16 марта прошлого года заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это было связано с распространением коронавируса в мире.
Читайте также:
Лукашенко про закрытие российской границы: Россия вся полыхает от коронавируса
В России подтверждено 93 случая заражения, в Беларуси - 36 (подробности).
Официально: С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью
Еще РФ открывает полеты для Казахстана, Кыргызстана и Южной Кореи (подробности).
«Не могу попасть на работу, а коллега – вернуться домой»: Наталья из Полоцка работает дальнобойщиком в Литве и не может туда добраться
Водители-международники из Беларуси не могут попасть на работу в ЕС из-за отмены авиасообщения. Сейчас они ищут варианты поездок через другие страны (подробности).