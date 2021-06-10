Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения: посол Лукьянов объяснил почему

Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения Фото: Оксана БРОВАЧ

Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Такое заявление в четверг, 10 июня, сделал журналистам посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

По его словам, право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.

– Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач, – пояснил дипломат, его цитирует ТАСС.

Напомним, что о закрытии границ 16 марта прошлого года заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это было связано с распространением коронавируса в мире.

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