Минэнерго: подписан акт приемки первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию

Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В официальном телеграм-канале Минэнерго сообщили о том, что состоялось подписание акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Документ был подписан в четверг, 10 июня, приемочной комиссией, которую возглавил Юрий Назаров, зам премьер-министра Беларуси. Таким образом, комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока атомной станции в Островце.

В Минэнерго подчеркнули, что решение комиссии основано на предыдущих положительных заключениях со стороны надзорных органов и рабочей комиссии Белорусской АЭС, лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока, выданной МЧС.

В приемочную комиссию кроме представителей Минэнерго, вошли специалисты и представители МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, «Белэнерго», российских компаний «АСЭ», «Атомстройэкспорта», «Атомтехэнерго». Уточняется, что привлекался также широкий круг профильных специалистов и ученых.

- Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала, - прокомментировали в Минэнерго.

Известно, что сейчас первый энергоблок станции работает номинальном уровне мощности реакторной установки. После его включения в объединенную энергосистему уже выработано около 3 миллиардов кВтч.

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