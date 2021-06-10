Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2021 года: снова почти тысяча заразившихся и 10 смертей

В Беларуси снова растет число заболевших "ковидом". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минздраве Беларуси сообщили обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 10 июня.

Так стало известно, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 966 человек. Это максимальный показатель с начала недели. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Беларуси заразились уже 402 тысячи 819 человек.

Однако выросло и количество выздоровевших: 1 тысяча 191 пациент были выписаны за прошедшие сутки, а за весь период пандемии выздоровели и были выписаны уже 395 тысяч 463 пациента.

К сожалению, стало известно, что за сутки скончались еще 10 человек с коронавирусом.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 949 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве еще сообщили информацию о тестировании и вакцинации.

За сутки в лабораториях было сделано без малого 17,2 тысячи тестов. А за все время уже свыше 6,483 миллиона исследований.

На 10 июня прошли полный курс вакцинации в Беларуси 358 тысячи человек, число получивших первую прививку - более 656 тысяч.

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