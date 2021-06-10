Волонтеров штаба Бабарико осудили на 5 лет - один из них прочитал стих из клетки, и это попало на видео

Волонтеров штаба Бабарико осудили на 5 лет. Фото: belsat.eu

В Минске 10 июня огласили приговор волонтерам предвыборного штаба Виктора Бабарико - это Игорь Ермолов, Дмитрий Конопелько, Владислав Корецкий и Николай Сасев. Четверых мужчин обвинили в подготовке к массовым беспорядкам и «иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках». Никто из них свою вину не признал.

Каждого из мужчин суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также в доход государства конфисковано авто Kia Rio, принадлежащее матери Ермолова, а еще - лазерные указки, которые, по версии обвинения, предназначались для акций протеста, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.

После оглашения приговора Ермолов из клетки громко прочитал стихотворение Владимира Короткевича на белорусском языке «Паўлюк Багрым». Это успели заснять на видео присутствующие в зале. Вот строки из стихотворения:

О, як хочацца волі! Жаданая воля, ты чуеш?

Асвяці мне усмешкай

Апошнія дні у жыцці.

Ты маўчыш? Ты не чуеш?

Можа, ў дзень, калі ты запануеш,

Верас будзе стагоддзі

З разбітага сэрца расці.

Беларусь, прачынайся!

Я цябе абуджаю! Ты павінна прачнуцца,

Не праспі сваё шчасце ўначы,

Я гукаю цябе,

Дарагая, святая!

Адкажы ж, мая родная,

Не маўчы!..