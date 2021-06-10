Доллар упал ниже 2,5 рубля, евро - годовой минимум: курс валют в Беларуси 10 июня

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи появилась актуальная информация о прошедших валютных торгах. В этот день все основные валюты потеряли в весе, некоторые откатили до годового и «психологического» минимума.

Вот как в четверг, 10 июня, изменился курс трех основных валют в Беларуси.

Доллар упал ниже психологической отметки в 2,5 рубля. Это произошло после того, как на торгах «зеленый» потерял 0,0031 рубля. Сейчас по курсу 1 доллар стоит 2,4976 белорусского рубля.

До годового минимума упал и курс евро в Беларуси. На торгах европейская валюта потеряла 0,0082 белрубля. В итоге цена 1 евро составляет 3,0383 белорусского рубля.

Также и российские рубли на очередных рублях «откатили». Курс рублей РФ снизился сразу на 0,0104 белорусского рубля. В итоге за 100 российских рублей сейчас дают 3,459 белрубля.

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