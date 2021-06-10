Две школьницы погибли в ДТП в Мостовском районе - они ехали на выпускной

Две школьницы погибли в ДТП в Мостовском районе. Фото: скриншот видео МВД

Ужасная трагедия в Мостовском районе: двое девочек-подростков, которые ехали на выпускной вечер к сестре, погибли в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло днем в четверг, 10 июня.

Renault, за рулем которого был 58-летний мужчина, двигалось по местной трассе. И возле деревни Большие Озерки около 11.00 водитель не справился с управлением: легковушка съехала в кювет с приличной высоты и врезалась в дерево. Такую предварительную информацию предоставила Госавтоинспекция, сообщает МВД.

В автокатастрофе погибли две школьницы в возрасте 12 и 13 лет. В информации уточняется, что девочки были пристегнуты и находились на заднем сидении. Водитель и 57-летняя пассажирка госпитализированы - у обоих тяжелое состояние и разные травмы. Все обстоятельства трагедии пока устанавливаются, добавили в ведомстве.

Напомним, 10 июня в школах Беларуси проходят выпускные вечера.