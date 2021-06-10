Лишился 30 тысяч по одному звонку: вот как лжебанкир обманул минчанина

Минчанин без колебаний назвал пароли "лжебанкиру", хотя в SMS было указано этого не делать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минске в милицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные похитили у него с банковских карт около 30 тысяч белорусских рублей. Подробности уголовного дело о хищении (ч.4 ст.212 УК РБ) сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Выяснилось, что в начале марта мужчине позвонил в мессенджер «Вайбер» неизвестный, который представился сотрудником безопасности одного из крупнейших банков Беларуси. «Лжебанкир» сказал, что звонит в связи с запросом на кредит, минчанин заявил, что заявку не отправлял - на этой теме и завязался разговор с мошенником.

- Далее лжесотрудник заметил, что раз заявки не было, то это некая незаконная операция. Мол, минчанину нужно ее отменить. Попросил назвать шестизначный пароль, который придет в СМС-сообщении, продиктовать пароль доступа к интернет-банкингу. Все это без колебаний потерпевший назвал мошеннику, - сообщили в пресс-службе.

Затем еще «лжебанкир» выманил у минчанина информацию о том, клиентом каких еще банков он является. В какой-то момент звонок «переключился» на сотрудника другого банка и снова: 6-значный пароль, логин и т.д.

- Мужчина даже не обратил внимание на то, что во входящих СМС-сообщениях от банка указано, что называть пароль нельзя никому, в том числе сотрудникам банка. Он в очередной раз без колебаний выполнил все требования якобы банковских работников и закончил разговор. В итоге с его карт было списано 29 тысяч 660 белорусских рублей, - уточнили в СК.

Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают мошенников, готовят поручения об оказании международной правовой помощи.

«Лжебанкиры» и «лжеброкеры» в последнее время активизировались против белорусов, наблюдается рост аналогичных преступлений. Только в Минске в январе-мае 2021-го года возбуждено 2 тысячи 348 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса (крупные хищения с использованием компьютерной техники - Прим.) Для сравнения, за то же время прошлого года в столице было зарегистрировано только 904 таких хищений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники развели жителя Дзержинска на 100 тысяч рублей. И вот как на этот раз.

Задержаны россиянин и три белоруса (подробности).

Мужчина украл по частям дом соседа в Борисовском районе.

Инцидент произошел в деревне Зоричи (подробности).

В Италии задержали белорусов, которые продавали ворованные автомобили.

Они переделывали документы угнанных за границей машин, а потом продавали их (подробности).