На границе с Беларусью Литва строит палаточный городок для размещения мигрантов

Власти Литвы фиксируют небывалый наплыв нелегальных мигрантов через территорию Беларуси. Фото: pasienis.lt

Как ранее анонсировали власти Литвы, на границе с Беларусью началось развертывание первого палаточного городка для нелегальных мигрантов, наплыв которых наблюдается с территории Беларуси в последнее время, пишет ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

C проблемой размещения нелегалов Литва столкнулась около недели назад, когда Центр регистрации иностранцев в городе Пабраде переполнился. Тогда глава МВД Литвы заявляла о том, что начнется строительство палаточных городков, а при необходимости к решению вопроса будет привлечена и армия.

Первый палаточный городок мигрантов-нелегалов будет рассчитан на 350 человек. Площадку готовят с помощью военных.

- Все места в Центре регистрации иностранцев - на 240 человек, заняты нелегальными мигрантами с прошлых выходных. Здесь лица, незаконно пересекшие границу, будут находиться до принятия решения по их персоне, - уточнил начальник центра Александрас Кисловас.

Напомним, выступая в конце мая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву и далее в ЕС, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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