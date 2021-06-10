Супер востребованной стала Турция. Куда турфирмы отправляют белорусов после отмены рейсов в популярные страны

Турфирмы перенаправляют белорусов после отмены рейсов в популярные страны Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, как белорусские туроператоры выходят из форс-мажора после неожиданного закрытия большинства популярных направлений из-за скандальной посадки рейса Ryanair. Напомним, из линейки предложений турфирм выпали Кипр, Греция, Албания, Черногория, Болгария и Тунис.

Сейчас происходят активные перебронировки. Это значит, что туристов, которые должны были отправиться на отдых на отмененные направления, «пересаживают» на те чартерные и регулярные рейсы «Белавиа», которые сохранились. Это Турция, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Как сообщает toursoyuz.by, на волне спроса национальная авиакомпания постепенно добавляет рейсы на регулярных направлениях. В частности, с 8 июня лайнеры «Белавиа» стали летать в Стамбул два раза в день. С 15 июня вдвое планируется увеличить число рейсов в грузинский Батуми - до 14 в неделю. С этой же даты перевозчик будет летать в Тбилиси вместо 7 раз в неделю - 11 раз.

В Грузию и Турцию из Беларуси стали летать чаще Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как отмечается в публикации, белорусские туроператоры добавляют рейсы на супер востребованную в нынешних условиях Турцию. Например, к уже существующим чартерам добавляется новая цепочка в Анталью - от пула туроператоров, работавших с Албанией и Черногорией. Эта чартерная программа будет осуществляться с 10 июня 5 раз в неделю.

В целом, из Минска сейчас летает в Турцию в среднем 4 рейса ежедневно. Кроме того, чартерные программы на турецкие курорты осуществляются из некоторых областных городов.