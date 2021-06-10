Жара до +28, но дожди и грозы: погода в Беларуси на выходные 12 и 13 июня

В субботу, 12 июня, в Беларуси будет жарко, а с воскресенья - похолодание. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Узнали о погоде в Беларуси в ближайшие выходные субботу и воскресенье, 12 - 13 июня. Такую информацию опубликовал ресурс meteoinfo.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какая ожидается в Беларуси погода в пятницу, 11 июня. На этот день синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и града.

В субботу, 12 июня, града не предполагается, кроме того, в некоторых регионах это будет самый жаркий день с начала лета. В целом температурный фон будут формировать области повышенного атмосферного давления, неустойчивые воздушные массы, а также атмосферный фон, смещающийся на Беларусь с Балтики. Ночью - в основном без осадков, температура около +10…+15 выше ноля. Днем задождит: непродолжительные осадки вероятны на большей части республики, в отдельных регионах могут пройти грозы, потеплеет до +22…+28 градусов. В течение суток - переменная облачность.

В воскресенье, 13 июня, сохранится влияние атмосферного фронта, все еще будет тепло, но уже начнут поступать неустойчивые прохладные воздушные массы со Скандинавии. Дожди, а местами и грозы, пойдут по всей стране в течение суток. Ночью будет заметно холоднее, чем днем ранее - около +9…+15 градусов, более прохладно будет и в дневные часы - всего +18…+24 тепла.

Как ранее сообщали в Белгидромете, начало купального сезона в Беларуси из-за переменчивой погоды может затянуться.

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