В Украине запретили вещание международного телеканала «Беларусь 24» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеканал «Беларусь 24» исключили из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине. Такое решение приняла 10 июня Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания.

- Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения, - приводит слова члена Национального совета Максима Оноприенко сайт ведомства.

Там привели примеры. В частности, в сюжете «Панорамы» звучали высказывания оскорблений в адрес батальона «Донбасс», который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность Украины, а в сюжете «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию, считают в Национальной раде.

Кстати, в приграничных с Беларусью населенных пунктах Украины - хороший прием каналов белорусского телевидения и радио. В некоторых точках украинцы приграничья не имеют возможности смотреть и случать передачи национального ТВ и радио, поэтому смотрят и слушают белорусские.