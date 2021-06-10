Несовершеннолетний лицеист делал наркозакладки, чтобы собрать деньги на мотоцикл.

- Столичный наркоконтроль пресек преступную деятельность подростка. Его задержали вечером 7 июня в Заводском районе Минска во время раскладки пара-метилэфедрона. При себе у 17-летнего жителя Узды было обнаружено 20 свертков с психотропом общим весом более 60 грамм, сообщает МВД Беларуси. - Парень приехал в Минск с конкретной целью: сделать закладки запрещенного товара. Этим он занимался около месяца, работая на виртуальный наркомаркет. Со слов задержанного, таким способом он планировал заработать деньги на покупку мотоцикла.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи Уголовного кодекса Беларуси предусматривает наказание в виде лишения свободы с максимальным сроком до 15 лет лишения свободы

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