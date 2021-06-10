Отключить от SWIFT, не допустить на Олимпиаду. Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Европарламент принял резолюцию по Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Европарламент принял резолюцию по Беларуси 10 июня и призвал Совет Евросоюза к срочному введению экономических санкций в отношении белорусских властей. В документе, за который проголосовали большинство депутатов, говорится о посадке в Минске самолета Ryanair как о «представляющим собой акт государственного терроризма», о немедленном освобождении Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также всех заключенных, признанных правозащитниками политическими.

Европарламент в очередной раз заявил о «непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси» и поддержке белорусского народа «в его законных требованиях и стремлениях к свободным и справедливым выборам, основным свободам и правам человека», цитирует БелаПАН.

В резолюции также остановились на «суровых и несправедливых» приговорах активистам, «подавлении прессы, избиениях, арестах и запугивании журналистов и блогеров». Среди призывов Европарламента - отказывать «в любой финансовой поддержке белорусского режима, включая новые кредитные линии белорусским банкам, любые инвестиции».

Также депутаты предложили рассмотреть вопрос об отключении Беларуси от SWIFT, приостановке членства республики в международных спортивных организациях. Конкретно предлагается не допускать белорусскую сборную на Олимпиаду в Токио и лишить права Белтелерадиокомпанию на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу. Это права могут бесплатно передать телеканалу «Белсат».