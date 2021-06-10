В Минске люди в масках ворвались в квартиру экс-прокурора. Во что ее превратили - фотофакт

В Минске разгромили квартиру экс-прокурора. Фото: nn.by

В квартиру Евгения Бабака, который уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска в августе 2020 года во время послевыборных протестов, ворвались люди в масках. Родственники нашли взломанную дверь и разгромленную в квартиру. По фото видно, как вывернуты даже ящики холодильника, оторваны шторы и плинтусы, разбито зеркало. Где сейчас сам Евгений, родственникам никто не сообщил, пишет nn.by.

Утром к дому приехала группа захвата в бронежилетах, в подъезде эти люди кричали «открывай», они же увезли Евгения, рассказывает издание со слов соседей.

В Минске разгромили квартиру экс-прокурора. Фото: nn.by

Позже МВД опубликовало официальную информацию:

- Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака.

В то же время на неофициальных телеграм-каналах появилось видео с "покаянием" экс-прокурора - на камеру он перечисляет свои провинности, говорит о своих "малодушии и слабохарактерности".

Ранее сообщалось, что Бабак, работая в прокуратуре, подавал докладную записку о необходимости проведения проверки по фактам задержания мирных граждан 11 августа. Затем для него собирали финансовую помощь. Этой весной Евгений комментировал негосударственной прессе некоторые приговоры в отношении протестующих. В последнее время он работал в IT-фирме.