Украину обязали убрать лозунг «Героям слава» с формы на Евро.

На днях презентовали форму, в которой будет играть сборная Украины на Евро-2020, который стартует в пятницу, 11 июня. Это сине-желтая футболка, на которой написано «Слава Украине!», а на воротнике с обратной стороны – «Героям слава!». На груди также нарисован контур Украины, включая Крым.

Однако 10 июня стало известно, что УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины лозунг «Героям слава!» после того, как проанализировал дизайн ее комплектов на Евро-2020. По мнению организации, слоган имеет политический подтекст, что противоречит правилам УЕФА.

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