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Общество10 июня 2021 20:15

Ryanair ожидает от Минска гарантий безопасности перелетов над Беларусью

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с посадкой лайнера следует рассматривать как «угон, осуществленный при поддержке государства»
Григорий ГРИБОВ
Ryanair ожидает от Минска гарантий безопасности перелетов над Беларусью.

Ryanair ожидает от Минска гарантий безопасности перелетов над Беларусью.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Власти Беларуси должны предоставить гарантии безопасности полетов над своей территорией, заявили в четверг в ирландской авиакомпания Ryanair, лайнер которой в мае совершил вынужденную посадку в Минске.

- Беларусь должна обеспечить гарантии безопасных перелетов, - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

Как сообщает агентство, глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с посадкой лайнера авиакомпании в Минске следует рассматривать как «угон, осуществленный при поддержке государства».

Кроме того, в Ryanair отметили, что страны «приняли надлежащие меры» в ответ на инцидент.

По сообщению Bloomberg, авиакомпания направила доклад по этому инциденту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. По состоянию на 28 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом, Таллинном, Ларнакой, Будапештом, Белградом и Кишиневом.