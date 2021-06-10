Зрелище не для слабонервных: под Новолукомлем зверски уничтожили гнезда с бакланами, расстреляли даже птенцов

Под Новолукомлем зверски уничтожили гнезда с бакланами, расстреляли даже птенцов. Фото: «Витебский курьер».

Письмо с рассказом об этой ситуации прислала в газету «Витебский курьер» читательница.

- Весной этого года накануне запрета «любители рыбалки»- ненавистники бакланов — решили снова сработать по-тихому: вырезали на островах бензопилами деревья с жилыми гнездами, оставив пару «неперспективных» для гнездования бакланов деревьев, чтобы с берега не бросалась в глаза проведенная подлая работка по истреблению гнездовой колонии, - пишет женщина. - Но этого «живодерам» показалось мало. 8 — 9 июня этого года, когда все рыболовы Витебской области выходят на водоемы на плавсредствах на первую рыбалку, они завершили свое «мокрое дело». Оставшиеся на островах на гнездовании птицы, которых можно было пересчитать по пальцам, устроили до двух десятков гнезд, в которых находились 10-14-дневные птенцы. 90% птенцов были застрелены прямо на гнездах. Судя по всему, птицы были расстреляны из пневматики.

Под Новолукомлем зверски уничтожили гнезда с бакланами, расстреляли даже птенцов. Фото: «Витебский курьер».

Под Новолукомлем зверски уничтожили гнезда с бакланами, расстреляли даже птенцов. Фото: «Витебский курьер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украину обязали убрать лозунг «Героям слава» с формы на Евро. Спортивно-политический скандал разгорается в Украине

В Украине запретили вещание международного телеканала «Беларусь 24». В сюжетах «Панорамы» нашли оскорбления и дезинформацию - заявили в украинском ведомстве

Жара до +28, но дожди и грозы: погода в Беларуси на выходные 12 и 13 июня. В ближайшие выходные погода в Беларуси будет теплой, но дождливой, а затем похолодает

Супер востребованной стала Турция. Куда турфирмы отправляют белорусов после отмены рейсов в популярные страны. Вдвое увеличится число рейсов в грузинский Батуми, а на турецкие курорты стали летать не только из Минска

На границе с Беларусью Литва строит палаточный городок для размещения мигрантов. Центр размещения нелегалов переполнен - начато строительство первого палаточного городка

Лишился 30 тысяч по одному звонку: вот как лжебанкир обманул минчанина. Мужчина поверил, что по Viber ему звонят сотрудники банка, в котором он обслуживается

Две школьницы погибли в ДТП в Мостовском районе - они ехали на выпускной. Легковушка врезалась в дерево, двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии

Доллар упал ниже 2,5 рубля, евро - годовой минимум: курс валют в Беларуси 10 июня. Стало известно, как изменился курс валют в Беларуси на очередных биржевых торгах