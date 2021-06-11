Россия выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений. Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, которые обвиняются в совершении преступлений на территории Беларуси. Информация об этом была размещена на сайте Генпрокуратуры России.

- Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне 2020 года незаконно проник в дом, похитил оттуда имущество. Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в Добруше, действуя группой лиц по предварительному заговору, похитил имущество из автомобиля. Он же, в июне 2014 года, вместе с группой лиц по предварительному заговору, проник на территорию строящегося объекта, похитил оттуда все имущество. Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в Гомеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее семи ударов руками и ногами, чем причинил тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он также совершил грабеж, - написано в сообщении.

Помимо того, Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района Минска.

- Максим Спасибко был признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя вместе с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере – амфетамин общей массой 47,83 грамма, а также опасное наркотическое средство – марихуану общей массой 0,49 грамм в сухом виде, которые хранил до задержания, - говорится в сообщении.

Также Генеральной прокуратуре Беларуси были переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.

- Одновременно с экстрадицией в Беларусь состоялась выдача двух лиц в Россию, которые обвиняются в хулиганстве и кражах. Прием и передача граждан были осуществлены на территории Смоленской области с соблюдением всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки, - указано в сообщении.

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