Захарова прокомментировала слова Борреля о санкциях против Беларуси. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, «не разбив яиц», которые были произнесены в контексте обсуждения санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Напомним, что во вторник, 8 июня, Жозеп Боррель, выступая в Европейском парламенте, заявил, что ЕС должен продолжать оказывать давление на власти Беларуси и поддерживать гражданское общество.

- Наши санкции мы должны нацелить так, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать обычных граждан. Но ведь нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, - сказал Боррель.

Захарова ответила на слова Борреля и предложила ему сделать омлет из своих яиц.

- Видимо, наши ЕС-овские партнеры во всем решили руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих Евросоюзу принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска. Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет – бейте свои яйца, - заявила Захарова.

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