Евросоюз может ввести санкции в отношении 71 человека и 7 компаний из Беларуси. Фото: pixabay.com

Четвертый пакет санкций Европейского союза против Беларуси будет включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, в числе которых судьи, депутаты и чиновники, а также семи белорусских организаций. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства Bloomberg, в санкционный список будут включены прокуроры и судьи, которые работали по делам участников несанкционированных массовых мероприятий, члены парламента, правительства, представители силовых структур.

Если говорить об экономических санкциях, то точный список секторов, против которых Европейский союз намерен ввести экономические санкции, на данный момент не известен. ЕС изучает возможности запрета или ограничений на поставки в страны Евросоюз калийных удобрений, но озабочен минимизацией ущерба от подобной меры для своих сельхозпроизводителей.

Руководители институтов Европейского союза уже не раз заявляли о том, что намерены ввести санкции в отношении госкомпаний, которые «являются источниками финансирования режима в Минске».

Точная дата, когда будут приняты санкции, пока не известна. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил о том, что планируется завершить работу к встрече Совета Евросоюза на уровне глав МИД 21 июня.

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