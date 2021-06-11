Темп инфляции в Беларуси в мае снизился по сравнению с началом 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Темп инфляции в Беларуси в мае снизился по сравнению с началом 2021 года. В мае месячная инфляция составила 0,6%. В апреле она была 0,7%, а в феврале достигла 1,9%.

По данным Белстат, с декабря 2020 года индекс потребительских цен вырос на 5,2%. В годовом выражении инфляция достигла 9,4%.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, если сравнивать с апрелем, вырос на 0,8%, на непродовольственные – на 0,8%, а на услуги – снизился на 0,2%.

В сравнении с декабрем 2020 года индекс потребительских цен на продтовары вырос на 5,5%, на непродовольственные товары – на 5,6%, на услуги – на 4,2%.

В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 8,9%, непродовольственные – на 10,6%, на услуги – на 8,7%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае составил 0,7%, а в сравнении с декабрем 2020 года вырос на 4,5%.

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