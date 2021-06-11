Карпенко заявил, что экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы. Фото: БелТА

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко на парламентских слушаниях «Национальная систем образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования» заявил, экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает БелТА.

- Министерство образования, учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в вузы, - отметил Карпенко.

Он также рассказал, что с нового учебного года в 5 и 6 классах школ будут организованы факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма».

- На данный момент разрабатывается учебно-методический комплекс по данному курсу, содержание которого будет направлено на побуждение учащихся к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, а также осознанию себя гражданином и патриотом своей страны, - подчеркнул министр образования.

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