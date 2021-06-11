Французский суд приговорил мужчину, который дал пощечину Макрону, к четырем месяцам тюрьмы. Фото: скриншот с видео

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Приговор озвучили в суде города Валанс, где в четверг, 10 июня, состоялось заседание по делу о нападении на президента Франции.

Также суд дополнительно назначил мужчине 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю будет также запрещено на протяжении пяти лет владеть оружием. Помимо этого, он не сможет занимать какие-либо должности на госслужбе.

В ходе слушаний Дамьен Тарель заявил, что от своих действий он не отказывается. По его словам, президент Франции «в его глазах олицетворяет упадок страны». Мужчина считает, что его слова «произвели впечатление на всех участников движения «желтых жилетов».

Политически класс Франции – от правых до левых – единодушно осудил нападение на президента и выразил солидарность с Эммануэлем Макроном.

Напомним, что во время поездки Макрона в департамент Дром, мужчина из толпы дал ему пощечину.

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