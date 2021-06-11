Сказал диспетчеру МЧС, что спрыгнет с 10 этажа, и бросил трубку: в Минске спасли мужчину

Сотрудники МЧС спасли 30-летнего минчанина. Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС Минска спасли мужчину, который намеревался совершить суицид, сообщила пресс-служба ведомства. Это произошло в четверг, 10 июня.

«Суицидник» сам набрал номер спасателей - «112» и сказал, что намерен спрыгнуть с окна жилой многоэтажки на улице Семеняко дом 21.

- Диспетчер центра оперативного управления Оксана Жданович разговаривала с мужчиной по телефону, в тот момент пока по адресу уже ехали работники МЧС. Она поддерживала с ним связь, перезванивала, когда мужчина бросал трубку и убеждала его передумать и не совершать суицид, - пояснили в пресс-службе.

Первыми на месте ЧС были сотрудники спасательной части №18, они увидели в окне 10-го этажа человека. Он сидел на подоконнике, свесив ноги и намереваясь прыгнуть.

Мужчина собирался прыгнуть с 10-го этажа жилого дома. Фото: МЧС.

- Любое его движение могло привести к трагедии. Пока водитель ограждал место чрезвычайной ситуации, командир отделения Дмитрий Радченко и старший пожарный Евгений Андрушкевич уже поднимались на 10-й этаж к мужчине. Внизу, в том числе сотрудники 2-ой и 26-ой аварийно-спасательных частей, разворачивали несколько «кубов жизни», - уточнили спасатели.

Спасатели, которые поднялись к 30-летнему минчанину, так же пытались говорить с ним, отвлекая, пока их коллега подходил к мужчине со спины. В тот момент, когда отчаявшийся мужчина готов был спрыгнуть вниз, замначальника пожарной части схватил его и втащил в подъезд.

- Спасенного передали бригаде медиков. После осмотра его госпитализировали, - добавили в МЧС.

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