Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом и проведет переговоры с Лавровым. Вот что они обсудят

Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом и проведет переговоры с Лавровым. Фото: БелТА

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей 17-18 июня посетит Москву с рабочим визитом и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом на брифинге, который состоялся 10 июня, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает агентство ТАСС.

- По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова глава МИД Беларуси Владимир Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом, - сказала Захарова.

По ее словам, на переговорах главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси рассмотрят широкий круг актуальных вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, а также международной повестки дня.

- Особое внимание будет уделено совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Владимир Макей и Сергей Лавров обсудят координацию подходов в международных организациях, включая ООН и ОБСЕ, - отметила Захарова.

Она добавила, что запланирован обмен мнениями по проблематике международной, европейской безопасности, а также отношения с США и Европейским союзом, включая совместные шаги по противостоянию вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

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