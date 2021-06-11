Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом и проведет переговоры с Лавровым. Вот что они обсудят

Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом и проведет переговоры с Лавровым. Фото: БелТА
Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей 17-18 июня посетит Москву с рабочим визитом и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом на брифинге, который состоялся 10 июня, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает агентство ТАСС.
- По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова глава МИД Беларуси Владимир Макей посетит Москву 17-18 июня с рабочим визитом, - сказала Захарова.
По ее словам, на переговорах главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси рассмотрят широкий круг актуальных вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, а также международной повестки дня.
- Особое внимание будет уделено совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Владимир Макей и Сергей Лавров обсудят координацию подходов в международных организациях, включая ООН и ОБСЕ, - отметила Захарова.
Она добавила, что запланирован обмен мнениями по проблематике международной, европейской безопасности, а также отношения с США и Европейским союзом, включая совместные шаги по противостоянию вмешательству во внутренние дела суверенных государств.
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