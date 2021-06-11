Вот сколько семей в Беларуси уже взяли ипотеку под залог жилья

В Беларуси ипотека пользуется спросом не только в столице, но и в областях. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В пресс-службе «Беларусбанка» рассказали о том, сколько в стране было выдано ипотечных кредитов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что банком с 1 февраля 2021-го года было запущено кредитное предложение «Ипотека Экспресс», то есть в Беларуси появилась возможность обрести жилье в ипотеку. Вот сколько человек в стране воспользовались этой возможностью.

- Более 1000 кредитных договоров на сумму свыше 40 миллионов рублей заключено нашими клиентами с 1 февраля текущего года, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ипотеку белорусы получают под залог приобретаемого жилья. Актуальная ставка по кредиту составляет 20 процентов годовых (ставка рефинансирования + 11,5 п.п.). Максимальный срок, на который предоставляются ипотечные средства - до 20 лет.

Оформляя ипотеку, клиент банка может включить в совокупный доход кредитополучателя доходы близких родственников, членов семьи, если будет заключен договор поручительства.

- Некоторые эксперты не скрывали сомнения в отношении продукта (предложение «Ипотека Экспресс» - Прим.). Однако востребованность нового кредита подтвердила, в том числе, и эффективность нового указа «Об ипотечном жилищном кредитовании», который сделал кредиты на недвижимость более доступными. «Ипотека Экспресс» пользуется спросом не только в столице, но и в областях, - добавила Светлана Кожекина, зампредседателя правления «Беларусбанка».

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