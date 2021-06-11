Посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в отделениях «Белпочты». Фото: mag.relax.by

«Белпочта» стала партнером Ozon по доставке заказов с данной торговой площадки. Теперь посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в любом отделении «Белпочты». Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

- Всего в Беларуси более трех тысяч отделений «Белпочты». Средний срок доставки, в зависимости от расположения выбранного при заказе почтового отделения, составит 3 дня. Минимальная цена для бесплатной доставки – около 35 рублей, - написано в сообщении.

За лето компания Ozon планирует подключить к доставке курьерскую службу «Белпочты».

Напомним, что в мае стало известно о том, что российский интернет-магазин Ozon официально пришел в Беларусь.

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